Хельмут Марко: "Ферстаппен еще очень молод, но он серьезно повзрослел"

Руководитель "Ред Булла" Хельмут Марко остался доволен выступлением бельгийского пилота команды Макса Ферстаппена на предсезонных тестах в Барселоне. На испытаниях нового болида он проехал 237 кругов.

- Я хотел бы отметить очень зрелый подход Макса к прошедшим тестам, - приводит слова Марко Sky F1. - Раньше он просто скучал на всех этих незачетных сессиях. Он относился к ним как к не самой приятной обязанности, но теперь его мнение изменилось. Он понял, насколько важна его обратная связь на тестах для инженеров, чтобы можно было сделать машину еще быстрее.

Мы много беседовали с Максом и как раз затрагивали вопросы терпения. Уверен, что он серьезно прибавил в этом отношении. И он также осознал, насколько важно зарабатывать очки в гонках, даже если нет возможности победить. Без такого подхода чемпионом не стать. Макс еще очень молод, но он серьезно повзрослел.

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