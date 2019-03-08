Хельмут Марко: "Думаю, битва будет между Феттелем, Хэмилтоном и Ферстаппеном"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко считает, что его пилот Макс Ферстаппен поучаствует в борьбе за чемпионский титул. Он подчеркнул, что пока сложно судить о раскладах в силе команд.

– Никто точно не знает, где находится, пока не начнется квалификация в Мельбурне. Но мы сейчас готовы лучше, чем в прошлом году, – цитирует F1i Марко. – Думаю, в этом сезоне мы увидим битву между Феттелем, Хэмилтоном и Ферстаппеном. Леклеру и Гасли еще предстоит набраться опыта. Что касается Боттаса, то я сомневаюсь в его способности противостоять Хэмилтону.