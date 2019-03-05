"Хаас" хочет впервые финишировать на подиуме в этом сезоне

Директор "Хааса" Гюнтер Штайнер считает, что его команда может в нынешнем сезоне привести свою машину на подиум. По его словам, при определенном везении это может получиться.

– Мы мечтаем о подиуме, – цитирует F1i Штайнера. – Было бы здорово получить его в нынешнем сезоне. Это был бы наш первый подиум с момента прибытия в "Формулу-1". Уже в прошлом году мы были не так далеки от него при определенных обстоятельствах. Поэтому надеюсь, что нынешний сезон сложится успешнее. К тому же нельзя сказать, что в прошлом году нам везло. Надеюсь, удача повернется к нам на этот раз. Конечно, в обычных гоночных условиях ни одна команда из середины пелотона не сможет регулярно финишировать на подиуме. "Мерседес", "Феррари" и "Ред Булл" бронируют первую шестерку заранее. Но иногда случаются форс-мажоры, надо пользоваться такими историями.