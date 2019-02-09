Глава "Хааса": "Нас не касаются отношения "Феррари" с "Альфа Ромео"

Глава "Хааса" Гюнтер Штайнер отметил, что в команде не боятся охлаждения отношений с "Феррари" из-за переименования "Заубера" в "Альфа Ромео". "Феррари" оказывает техническую поддержку обеим командам, но теперь она стала ближе к "Альфа Ромео", поскольку это бренд того же концерна, которому принадлежит "Феррари".

– У нас очень хорошие отношения с "Феррари", технические, человеческие, финансовые, – цитирует F1Today Штайнера. – Мы работали вместе три сезона в "Формуле-1", но на самом деле сотрудничаем лет пять, потому что вместе трудились над машиной. Мы очень сплочены. Они уважают нас, мы уважаем их. А их работа с "Заубером" или "Альфа Ромео" нас не касается. Я в это не вмешиваюсь. Пока они выполняют все обещания. И я доволен. А параллельно они могут делать что угодно. Мне все равно. Важно то, как они работают с нами.