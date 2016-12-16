Герхард Бергер: "Уверен, что Феттель хочет перейти в "Мерседес" в 2018 году"

Известный в прошлом гонщик "Формулы-1" Герхард Бергер считает, что пилот "Феррари" Себастьян Феттель хотел бы перебраться в "Мерседес" на место Нико Росберга. Однако у Феттеля уже подписан контракт с "Феррари" до конца 2017 года.

– Уход Росберга увеличил давление на "Феррари", – цитирует Bild Бергера. – В "Феррари" понимают, что Феттель станет свободным агентом и будет внимательно следить за прогрессом своей команды и "Мерседеса". Придется потрудиться, чтобы продлить его контракт. Уверен, что в глубине души Феттель хочет в 2018 году перейти в "Мерседес". "Феррари" должна убедить его остаться.