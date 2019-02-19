Гасли попал в аварию на тестах в Барселоне. Видео

Пилот команды "Ред Булл" Пьер Гасли попал в аварию во время предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне (Испания).
Его болид вылетел с трассы и ударился в заградительные барьеры. В итоге тренировка была приостановлена.
Crash! ☹️ #gasly #rb15 #redbull #test2 #catalunya pic.twitter.com/MchURFhaPi– Adrian Puente F1 (@TelemetricoF1) 19 февраля 2019 г.
23-летний француз в прошлом сезоне выступал за "Торо Россо". Он набрал 29 очков и занял 15-е месо в чемпионате.
Oh dear - big spin for Pierre Gasly and his Red Bull is in the barriers!– Sky Sports F1 (@SkySportsF1) 19 февраля 2019 г.
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