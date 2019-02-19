Гасли - об аварии на тестах: "Пробовал атаковать, но при нажатии на педаль газа машину занесло"

Французский пилот "Ред Булла" Пьер Гасли рассказал об обстоятельствах своей аварии на предсезонных тестах в Барселоне.

- Я пробовал атаковать и искал предел возможного. При нажатии на педаль газа машину занесло, и вот результат, - цитирует Гасли издание Motorsport Total. - Произошедшее застало меня врасплох, но я ничего не мог сделать. По крайней мере впереди ещё шесть дней тестов, и нам нужное очень многое сделать за это время.

В остальном день прошёл достаточно неплохо. Было очень приятно наконец-то вернуться за руль, мне самого начала было комфортно в машине. Чувствуется, что у нее хороший потенциал. Предстоит, еще разобраться в некоторых особенностях, но первые ощущения позитивные.

Предсезонные тесты "Формулы-1" начались 18 февраля. Первый этап заездов продлится до 21 числа, второй пройдет с 26 февраля по 1 марта.

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