Франц Тост: "Не думаю, что Риккьярдо поступил верно, сменив "Ред Булл" на "Рено"

Руководитель "Торо Россо" Франц Тост считает, что Даниэль Риккьярдо зря сменил "Ред Булл" на "Рено". По его мнению, новая команда не даст ему таких возможностей, как австрийская.

– Я не думаю, что он поступил правильно. Но это лишь мое мнение, – цитирует F1Today Тоста. – Никогда не понимал, как можно из "Ред Булла" уйти в другую команду. Но будущее покажет, было ли это правильно. Нужно выбирать, чего вы хотите, бороться за победу или окружать себя приятной атмосферой. Часто в борьбе за победу атмосфера не лучшая. Нельзя, чтобы все было хорошо. А приятную атмосферу можно создавать дома с женой. Но не в гонках.