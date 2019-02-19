Фиттипальди заменил Магнуссена на тестах в Барселоне

Тест-пилот "Хааса" Пьетро Фиттипальди заменил Кевина Магнуссена по ходу второго дня тренировочных заездов в Барселоне. сообщает autosport.com.ru.

Отмечается, что у датчанина, шедшего на втором месте, на 60-м кругу возникли проблемы с посадкой в кокпите, из-за чего ему потребовалась замена. Согласно пану команды, Фиттипальди должен был провести на треке по пол-дня в среду и четверг.

Предсезонные тесты "Формулы-1" в Барселоне начались 18 февраля. Первый этап заездов продлится до 21 числа, второй пройдет с 26 февраля по 1 марта.

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