ФИА 139 раз наказывала пилотов в гонках 2016 года

Издание Auto Motor und Sport посчитало, сколько раз пилотов и команды ФИА наказывала в 2016 году. Это исследование было проведено на фоне частых жалоб гонщиков на то, что стюарды слишком часто мешают бороться на трассе, используя наказания за агрессивные действия.

Всего в 21 гонке было официально вынесено 139 наказаний. Из них 31 денежный штраф, 55 раз санкции выражались лишением мест на стартовой решетке, 39 штрафов были вынесены по ходу гонки в виде прибавки секунд, проезда по пит-лейну, также вынесено 14 предупреждений.

В общей сложности 31 денежный штраф принес в казну ФИА 36,7 тысячи евро, что на 400 евро больше, чем в прошлом году. Однако в 2014 году эта сумма составляла 59,53 тысячи евро.