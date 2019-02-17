Феттель не собирается уходить из "Феррари" до конца контракта

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель отметил, что нет причин полагать, будто он покинет команду, если не сможет выиграть чемпионат мира в этом году. Немец выступает за итальянскую команду с 2015 года.

– Всем известно, что у меня контракт до конца 2020 года, – цитирует F1Today Феттеля. – Поэтому нет смысла ожидать перемен. Я здесь всем доволен и хочу выиграть чемпионат. Нам есть над чем работать, но мы должны выполнить эту миссию. "Феррари" всегда меня вдохновляла, а у меня страсть к гонкам. Я понимаю свою задачу здесь.

Нет сомнений в том, что Леклер будет очень быстрым. У нас с ним схожее ощущение от машины. Думаю, он быстро подхватит темп. Главное – работать вместе, как команда.