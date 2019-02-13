Ферстаппен не знает, чего ждать от двигателя "Хонды"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен признался, что для него загадкой являются характеристики двигателя "Хонды". Австрийская команда впервые в этом году будет использовать двигатели японского моториста.

– Потребуется немного времени, чтобы понять его, – цитирует AFP Ферстаппена. – Я настроен оптимистично, но в то же время реалистично. Посмотрим, как все получится. Мне не терпится увидеть его в работе, понять надежность и мощность мотора. Мы должны увидеть, от чего отталкиваться в дальнейшей работе.