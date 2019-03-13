"Феррари" выступит в Австралии с раскраской, посвященной 90-летию

"Феррари" на "Гран-при Австралии" выступит со специальной раскраской. Вместо логотипов спонсора Winnow Mission на болидах команды будет размещена надпись, посвященная 90-летию "Ферарри".

Логотипы Winnow Mission вернутся на болиды с "Гран-при Бахрейна". "Феррари" вынуждена была удалить упоминания о бренде в Австралии из-за расследования, которое инициировали местные власти, посчитавшие, что это замаскированная реклама Marlboro.