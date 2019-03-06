"Феррари" изменит логотип спонсора на "Гран-при Австралии"

"Феррари" изменит логотипы на своих машинах во время "Гран-при Австралии". Как сообщает F1i, это обусловлено тем, что в Австралии и ряде стран Европы началось расследование, касающееся нюансов сотрудничества "Феррари" с основным спонсором Philip Morris. В рамках партнерства на болидах команды был размещен логотип Mission Winnow – это проект Philip Morris, направленный на финансирование инновационных проектов. Однако австралийские власти подозревают, что логотип является замаскированной рекламой Marlboro.

Во избежание проблем руководство "Феррари" приняло решение заменить логотипы Mission Winnow на "Гран-при Австралии". Вместо них болельщиков команды ждет сюрприз, как заявил генеральный директор концерна Луис Камиллери.