Фернандо Алонсо: "Феррари" впечатляла и в начале прошлого года, но все помнят, кто стал чемпионом"

Двукратный чемпион мира в "Формуле-1" Фернандо Алонсо считает, что не стоит переоценивать форму "Феррари" перед началом сезона. Итальянская команда впечатлила своими результатами во время предсезонных тестов в Барселоне.

– "Феррари" меня впечатлила, – цитирует Auto Hebdo Алонсо. – Думаю, все были впечатлены тем, чего добилась эта команда с точки зрения производительности и надежности. Но я помню, что и в прошлом году они делали то же самое. Они тоже были успешны во время зимних тестов, ярко выступили в первых гонках, но все знают, кто в итоге стал чемпионом.