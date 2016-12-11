12:35 11 декабря | ФОРМУЛА-1

Фелипе Наср: "Я заслужил место в "Формуле-1"

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Бразильский пилот Фелипе Наср считает, что заслужил место в "Формуле-1" своим выступлением в этом году. Пока 24-летний гонщик "Заубера" не подписал нового контракта со швейцарской командой.

– Чувствую, что сделал все, чтобы заслужить место, – цитирует Autosport Насра. – Я показывал результаты, которые были нужны. Когда появлялась возможность финишировать повыше, я ею пользовался. В первый год набрал 27 очков для "Заубера", что позволило в прошлом сезоне опередить "Макларен". В этом году у нас были трудности, но я показывал хороший результат. Так что буду разочарован, если мне не найдется место.

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