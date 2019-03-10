Эксперт: "В новом сезоне Квят покажет себя гонщиком высокого класса"

В следующем сезоне пилот "Торо Россо" Даниил Квят сможет показать себя гонщиком высокого класса, считает эксперт "Формулы-1" Марк Хьюз.

- Квят наконец-то покажет себя гонщиком высокого класса и вернется на уровень выступлений, который демонстрировал до слишком раннего перевода в "Ред Булл", – цитирует Хьюза Autosport – Он стал закаленным, опытным и более уверенным в себе гонщиком.

Напомним, Квят покинул "Торо Россо" в 2017 году. В прошлом сезоне он был пилотом по развитию в "Феррари".

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