Эксперт: "В новом сезоне Квят покажет себя гонщиком высокого класса"

В следующем сезоне пилот "Торо Россо" Даниил Квят сможет показать себя гонщиком высокого класса, считает эксперт "Формулы-1" Марк Хьюз.
- Квят наконец-то покажет себя гонщиком высокого класса и вернется на уровень выступлений, который демонстрировал до слишком раннего перевода в "Ред Булл", – цитирует Хьюза Autosport – Он стал закаленным, опытным и более уверенным в себе гонщиком.
Напомним, Квят покинул "Торо Россо" в 2017 году. В прошлом сезоне он был пилотом по развитию в "Феррари".
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Дополнительная информация
https://autosport.com.ru/f1/55319-mark-hyuz-v-novom-sezone-kvyat-pokazhet-chto-gonshchik-vysokogo-klassa
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