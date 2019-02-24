Джордж Расселл: "Было немного неприятно смотреть на другие команды на тестах без "Уильямса"

Пилот "Уильямса" Джордж Расселл с оптимизмом смотрит на предстоящий сезон, несмотря на проблемы команды во время тестов. "Уильямс" с двухдневной задержкой привез свою машину на тесты в Барселоне.

– Очевидно, было немного неприятно смотреть, как другие работают на тестах без нас, – цитирует F1i Расселла. – Каждый пилот хотел бы в этом участвовать. Но разочарование быстро исчезло, когда я узнал о феноменальной работе, проделанной командой для завершения сборки машины. Само собой, мы не хотели доводить до такой ситуации. Мы все трудились засучив рукава. Было приятно видеть, как команда объединилась вокруг задачи. Горжусь, что являюсь частью такой команды.