Джолион Палмер: "Многие не поняли решения Росберга"

Пилот "Рено" Джолион Палмер признался, что не понимает решения Нико Росберга, который завершил карьеру. Немец объявил об этом после завоевания чемпионства в 2016 году.

– Честно, я изо всех сил пытался в это поверить, – цитирует ВВС Палмера. – Это же лучшая работа в мире. Он чемпион мира, за рулем лучшей машины, ему много платят. У него была карьера, о которой мечтает любой молодой гонщик. Поэтому его решение все закончить очень трудно понять. Многие его не поняли. Я хотел бы быть в его положении, но у меня нет ни семьи, ни детей. Так что я уважаю его решение, поскольку оно требовало много мужества.