Джоди Эггинтон: "Квят мотивирован, он как фанатик"

Новый технический директор "Торо Россо" Джоди Эггинтон считает, что "Феррари" косвенно помогла его команде. Речь о том, что вернувшийся в "Торо Россо" Даниил Квят в прошлом сезоне много работал на симуляторе с "Феррари" и получил новый опыт.

– Квят много времени провел в работе с "Феррари", что стало для нас преимуществом, – цитирует F1i Эггинтона. – Когда пилот возвращается после такого визита, он получает новый опыт, новое видение. Квят успел за это время многое переосмыслить, сосредоточиться на некоторых вещах. Его отзывы о машине очень полезны. Опыт работы с нами и "Феррари" позволяет ему лучше чувствовать и понимать машину. Он мотивирован, как фанатик, и делает хорошую работу. Мы ценим его вклад. Приятно иметь такого пилота и рассчитывать на его опыт.