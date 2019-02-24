Джо Рамирес: "Норрис недостаточно харизматичен и талантлив для "Макларена"

Бывший менеджер "Макларена" Джо Рамирес считает, что команда ошиблась, пригласив дебютанта Ландо Норриса. Вице-чемпион "Формулы-2" будет напарником Карлоса Сайнса в предстоящем сезоне.

– Сайнс очень мотивирован и заинтересован в новой роли, – цитирует F1i Рамиреса. – Он уже фактически живет с командой в Уокинге. Это отличный пилот. К Норрису я отношусь более скептически. Не знаю, как для него сложится сезон. Мне кажется, он еще слишком молод. Он недостаточно харизматичен, недостаточно талантлив, чтобы быть достойным уровня "Макларена". Надеюсь, что он не будет очередным Вандорном и его не постигнет та же участь. Многие пилоты хотят пробиться в "Формулу-1" как можно скорее. Но когда достигают – застаиваются, их карьера на этом и заканчивается.