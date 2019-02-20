Джеймс Эллисон: "На второй неделе тестов "Мерседес" покажет себя"

Технический директор "Мерседеса" Джеймс Эллисон подтвердил, что команда пока не показывает своих возможностей на предсезонных тестах в Барселоне. В первые дни испытаний Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас значительно уступали лидерам.

– Это только начало тестов, – цитирует F1i Эллисона. – Мы проехали большую дистанцию, проверили множество деталей, разные настройки. Никаких проблем с машиной не возникло. Попытались лучше разобраться с новыми шинами. Сейчас закладывается фундамент для второй недели тестов – тогда мы сможем показать себя.