Двигатель "Рено" станет на 47 лошадиных сил мощнее, чем в прошлом сезоне

Команда "Рено" разработала двигатели, которые стали мощнее на 47 лошадиных сил в сравнении с установками образца прошлого сезона, сообщает ВВС.

- Наше моторостроительное подразделение в Вири-Шатийоне провело очень продуктивную зиму и добилось существенного прогресса. Хочу сказать, что это самый большой шаг для нас со времени появления двигателей V6, - рассказал исполнительный директор команды Сирил Абитбуль. - Но сравнивать с соперниками пока невозможно. Я не знаю, какого прогресса они добились за зиму.

Новые двигатели "Рено" стали мощнее в квалификационном режиме на 47 лошадиных сил, в гоночном же их мощность увеличилась на 27 "лошадок". Это позволит французской команде сравняться по силе установок с прошлогодними моторами "Мерседесом" и "Феррари".

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