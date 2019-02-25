Даниил Квят: "За время без гонок я изменил подход ко многим вещам"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят рассказал, чем занимался в роли пилота по развитию "Феррари". Он занимал этот пост в прошлом сезоне.

– Если подходить к делу с правильной стороны, пытаясь почерпнуть что-то для себя и вырасти с профессиональной точки зрения, постоянно задавая вопросы людям, которые находятся вокруг тебя, то оказывается, что это достаточно полезный опыт, – цитирует Motorsport Квята. – В моем случае я всегда старался отдавать всего себя, я никогда не спрашивал в течение длинного дня на симуляторе, какого, собственно, черта мы тут делаем.

Мне представляется, что многим пилотам, которые только начинают карьеру, было бы скучно, потому что в конечном счете нам всем хочется оказаться за рулем реальной машины, но в моем случае работа на симуляторе "Феррари" была основной задачей на сезон – так что я всегда выкладывался на сто процентов.

Смотрел ли гонки в прошлом году? Да, большую их часть в Маранелло. Я хотел взглянуть на происходящее со стороны, что-то понять для себя. Я не могу сказать, что мне доставляло это удовольствие, но я не так слаб, чтобы отказываться смотреть гонки.

У меня была быстрая карьера, и получить возможность посмотреть со стороны на мир, частью которого я был на протяжении четырех лет, было полезно. Я понял кое-что для себя, обратил внимание на некоторые вещи, на которых раньше не фокусировался.

Я не думаю, что я сильно изменился, потому что убежден, что человек в принципе не может измениться сильно. Но я работал над собой и я изменил подход ко многим вещам.