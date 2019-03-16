Даниил Квят: "Я потерял время из-за вылета Феттеля"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят, который показал 15-е время в квалификации "Гран-при Австралии", выразил уверенность, что он мог пробиться в третий сегмент. Лучший круг Квята в первой части сессии был на 0,022 секунды быстрее, чем время Серхио Переса, с которым тот пробился в третий сегмент.

По словам Квята, в решающей попытке он потерял время из-за Себастьяна Феттеля ("Феррари"), который после вылета вернулся на траекторию непосредственно перед ним.

– Честно говоря, я доволен сегодняшней сессией, – приводит Motorsport слова Квята. – Мы были на очень высоком уровне в первой тренировке, во второй, третьей, потом в первом сегменте квалификации. Во втором что-то пошло не так, мы начали изменять машину чуть не в том направлении.

Плюс Себастьян вылетел с трассы передо мной, вот прямо совсем передо мной, так что мне надо было уворачиваться, и я потерял какое-то время. Он сделал все, что мог. Я не жалуюсь, он действительно предпринял все, что было в его силах, чтобы уйти с траектории, но все сложилось не слишком удачно.

Такое случается, но в целом радует то, что машина быстра. Средняя группа очень плотная, так что даже потеря пары десятых из-за трафика или из-за небольшого изменения направления в поиске настроек могут, как было у нас в втором сегменте, сильно сказаться. Но нам надо продолжать работать, потому что мы в хорошей форме, и это внушает оптимизм перед следующими гонками.

Нам просто надо было повторить такое же время, как в первом сегменте. А если честно, то мы должны были его улучшить. Но уже в первом сегменте ощущения от машины были очень хорошими, сложно прибавлять после этого. В целом, нам надо просто изучить, что случилось, и как только мы поймем, где находится идеальное рабочее окно, то будем наслаждаться.