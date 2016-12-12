17:15 | ФОРМУЛА-1

Даниил Квят: "Я хочу забыть прошлый сезон"

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Пилот "Формулы-1" Даниил Квят отметил, что он хотел бы забыть те события, которые произошли с ним в этом году. Россиянин во время сезона был отправлен из "Ред Булла" в "Торо Россо". По его словам, он уже прошел период реабилитации в новой команде.

- Об этом сезоне я буду помнить еще долго, даже если захочу забыть его, - приводит слова Квята Autosport. - Я должне был пройти через смену команды. Это стало шоком для меня. Время лечит, и нужно успокоиться, когда ты очень зол. Я чувствовал себя одиноким, но за моей спиной было много людей, которые поддерживали меня. Благодарен им за это. Буду продолжать в следующем году. Каждый должен быть благодарен за то, что у него есть еще один день.

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