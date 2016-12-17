Пилот "Торо Россо" Даниил Квят высказал мнение, что он не уступал по результатам своему бывшему напарнику по "Ред Буллу" Даниэлю Риккьярдо. В сезоне-2015 россиянин опередил австралийца в итоговой турнирной таблице на три очка, однако после четырех гонок кампании-2016 он отставал от Риккьярдо на 15 очков, после чего в "Ред Булле" решили вернуть Квята в "Торо Россо", а его место занял Макс Ферстаппен. Вернувшись в "Торо Россо", Квят смог набрать только четыре очка, а его напарник Карлос Сайнс – 42.

– Мне удалось поработать с Даниэлем, и могу сказать, что это топ-гонщик. Я считаю, что выступал наравне с ним, – приводит Autosport слова Квята. – Но мои результаты были менее стабильными. Возможно, я не до конца понимал эту машину из-за недостатка опыта.

После первых трех гонок болид "Торо Россо" очень хорошо подходил Сайнсу, а когда в команду пришел я, то никак не мог разобраться с тем, как работает автомобиль. Карлос провел сезон на стабильно высоком уровне, поэтому мне было трудно опередить его. Когда я чувствую себя в машине комфортно, наша с ним скорость выравнивается. Я с нетерпением жду сражения с Карлосом уже в следующем году.

В сезоне-2017 я постараюсь сделать свою работу максимально качественно. Что касается "Ред Булла", то ее представляют два хороших гонщика. Конечно, в один момент кто-либо из них захочет стать чемпионом мира. Команде придется делать непростой выбор, который зависит только от них.