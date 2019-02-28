Даниил Квят: "В машине возникло несколько мелких проблем"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят подвел итоги шестого дня на предсезонных тестах в Барселоне.

– Достаточно неплохой день в плане пройденной дистанции, – цитирует Квята пресс-служба "Торо Россо". – Мы опробовали несколько интересных решений. Конечно, всегда хочется проехать больше, но возникло несколько мелких проблем тут и там. Ничего серьезного, но время было потеряно. В целом день получился продуктивным, и мы можем сосредоточиться на дальнейшей работе.

Судить о времени круга тяжело, поскольку все работают по разным программам. Однако я чувствую себя комфортно за рулем. Мы выполнили всю запланированную программу и собрали много данных, которые теперь предстоит изучить вместе с инженерами. До начала сезона я проведу еще один день в машине и постараюсь использовать эту возможность с максимальной пользой.

Зимние предсезонные тесты в Барселоне, на трассе "Каталунья", продлятся до пятницы, 1 марта, включительно.

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