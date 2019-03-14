Даниил Квят: "Уайтинг был очень добрым и справедливым по отношению ко мне"

Российский гонщик Даниил Квят рассказал о взаимоотношениях с гоночным директором "Формулы-1" Чарли Уайтингом, который ушел из жизни сегодня ночью.

– Совершенно неожиданная и очень печальная новость, – цитирует Квята F1news.ru. – Я хорошо его знал. Мы с ним всегда интересно общались. Он был очень добрым и справедливым по отношению ко мне.

Мы обсуждали многие гоночные эпизоды с моим участием, иногда вместе пили чай, а после некоторых гонок обсуждали ситуацию в спорте в целом. Его интересовало мое мнение. Нам будет его не хватать, он оставил очень большой след в жизни гонщиков и в спорте в целом.

66-летний Чарли Уайтинг умер от легочной эмболии незадолго до "Гран-при Австралии".