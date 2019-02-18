Даниил Квят: "Не хочу рассуждать о том, повзрослел я или нет. Отвечу на этот вопрос на трассе"

Пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят отказался рассуждать о том, как он изменился за год, проведенный за пределами гоночной трассы. В прошлом сезоне он был пилотом по развитию "Феррари".

- Не хочу рассуждать о том, повзрослел я или нет, – цитирует Квята Autosport. – Знаю, что ходит много разговоров на эту тему. Но я предпочту ответить на этот вопрос на трассе. Мне просто хочется сесть за руль и показать результат. Впереди очень много работы, эти четыре дня на трассе перед началом сезона будут очень важными.

24-летний россиянин выступал в "Формуле-1" с 2014 по 2017 год.

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