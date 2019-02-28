Даниэль Риккьярдо: "Я не сбегал от борьбы с Ферстаппеном"

Пилот "Рено" Даниэль Риккьярдо заявил, что ушел из "Ред Булла" не из-за конкуренции с Максом Ферстаппеном.

- Прежде всего, я уверен, что не только Кристиан придерживается такого мнения. Люди вольны думать и говорить то, что им хочется. Каждый имеет право на свое мнение, - приводит слова Риккьярдо издание EFTМ. - Но могу заверить, что это неправда. Я люблю соперничество. И причина ухода из команды была не в Максе, а во мне.

Я не раз говорил, что провел в "Ред Булле" пять лет. Присоединившись к команде, выигравшей до моего прихода четыре титула, я рассчитывал стать чемпионом. Но не получилось, и мы ни разу даже близко не были к этой цели. Жаль, но что вышло, то вышло.

Все о "Формуле-1" - здесь