Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо в интервью командной пресс-службе признал, что если в сезоне-2017 австрийская команда сконструирует машину, которая будет позволять в каждой гонке бороться за наивысшие места, то внутрикомандные отношения с Максом Ферстаппеном могут ухудшиться. После перевода голландца из "Торо Россо" он почти не уступил Риккьярдо: австралиец набрал за сезон 220 очков, а Ферстаппен проиграл ему всего 29 зачетных баллов. Также Риккьярдо предположил, что новый регламент может позволить "Ред Буллу" стать еще ближе к "Мерседесу".

– Я не наивный. Если мы будем бороться за победы, то давление внутри команды повысится, – приводит Autosport слова Риккьярдо. – Надеюсь, что при таких обстоятельствах после каждой гонки мы сможем смотреть друг другу в глаза и говорить: "Отличная работа".

Честно говоря, я думаю, что новые правила сыграют нам на руку. Регламент делает большой акцент на аэродинамику, а я верю в наш аэродинамический отдел. Это наша сильная сторона. Не думаю, что мы пострадаем в результате изменения правил. Кроме того, машины станут более крутыми – широкими и "мускулистыми".