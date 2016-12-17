Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо в интервью командной пресс-службе признал, что если в сезоне-2017 австрийская команда сконструирует машину, которая будет позволять в каждой гонке бороться за наивысшие места, то внутрикомандные отношения с Максом Ферстаппеном могут ухудшиться. После перевода голландца из "Торо Россо" он почти не уступил Риккьярдо: австралиец набрал за сезон 220 очков, а Ферстаппен проиграл ему всего 29 зачетных баллов. Также Риккьярдо предположил, что новый регламент может позволить "Ред Буллу" стать еще ближе к "Мерседесу".
– Я не наивный. Если мы будем бороться за победы, то давление внутри команды повысится, – приводит Autosport слова Риккьярдо. – Надеюсь, что при таких обстоятельствах после каждой гонки мы сможем смотреть друг другу в глаза и говорить: "Отличная работа".
Честно говоря, я думаю, что новые правила сыграют нам на руку. Регламент делает большой акцент на аэродинамику, а я верю в наш аэродинамический отдел. Это наша сильная сторона. Не думаю, что мы пострадаем в результате изменения правил. Кроме того, машины станут более крутыми – широкими и "мускулистыми".
Дополнительная информация
http://autosport.com.ru/f1/38941-rikkardo-ya-ne-naivnyy-otnosheniya-s-maksom-mogut-isportitsya
Джерри. Без Тома.
И Дэн ни фига не понял после ГП Испании.
21:09 17 декабря
Джерри. Без Тома.
Возомнил не звездюлькой, а звездой.
21:08 17 декабря
Союз Аполлонович
Надеюсь на половичка))
20:49 17 декабря
george64
Давай, Рик, укажи выскочке на его место! А то он себя, вишь, звездюлькой возомнил.
20:11 17 декабря