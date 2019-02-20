Даниэль Риккьярдо: "Я был очень напуган, когда потерял машину"

Пилот "Рено" Даниэль Риккьярдо признался, что испугался, когда на его машине сломалось заднее антикрыло во время предсезонных тестов в Барселоне. Австралиец вылетел в гравийную ловушку.

– Я был очень напуган, – цитирует F1i Риккьярдо. – Этот спойлер работает хорошо, когда он прикреплен к машине. Когда же он сломался, я почувствовал, что вхожу в поворот с открытым DRS. Как только я коснулся тормозов, машину занесло. К счастью, удалось избежать столкновения со стеной и вернуться в боксы. Но на ремонт потребовалось время. К тому же мы ограничены в запчастях на первых тестах.