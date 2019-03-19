Даниэль Риккьярдо: "После завершения карьеры в "Формуле-1" я уйду из гонок"

Пилот команды "Рено" Даниэль Риккьярдо сказал, что не собирается переходить в другие серии после ухода из "Формулы-1".
- Меня недавно спросили: хотел бы я попробовать силы в V8 Supercars, NASCAR или Ле-Мане после ухода из "Формулы-1"? – цитирует Риккардо Autosport. – Сразу после прихода в Ф1 у меня действительно было такое желание. Но чем больше времени я нахожусь здесь, тем сильнее это изматывает. Поэтому сейчас я думаю, что после завершения карьеры в "Формуле-1" уйду из гонок.
Напомним, в стартовой гонке сезона в Австралии Риккьярдо не сумел финишировать.
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Дополнительная информация
https://autosport.com.ru/f1/55505-daniel-rikkardo-s-uhodom-iz-f1-ya-zavershu-kareru-v-avtosporte
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