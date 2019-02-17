Даниэль Риккьярдо: "Авария в Баку стала одной из причин моего ухода из "Ред Булла"

Пилот "Рено" Даниэль Риккьярдо рассказал о причинах своего ухода из "Ред Булла". По его словам, свою роль в этом сыграла столкновение с его партнером по команде Максом Ферстаппеном на Гран-при Азербайджана.

- Я не могу сказать вам, из скольких элементов был составлен пазл. Но этот эпизод был одним из элементов, - приводит слова Риккьярдо Motorsport. - Мы с командой спокойно обсудили произошедшее. Но я на самом деле не чувствовал вины за собой, хотя и врезался в него сам. Многие видели, как Макс Ферстаппен дважды перекрестил траекторию. А еще несколько раз до этого борьба между нами дошла до контакта. Не хочу показаться упрямым, но я не считал, что вина между нами должна быть распределена поровну. Мне не нравилось, как оценивается эта ситуация. Но, как вы понимаете, определяющим этот эпизод не был.

Риккьярдо выступал за "Ред Булл" с 2014 по 2018 годы. В прошлом сезоне 29-летний австралиец финишировал на шестом месте в личном зачете, набрав 170 очков.