10:21 | Формула-1

Боттас первым получил дополнительное очко за быстрый круг

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Пилот "Мерседеса" Валттери Боттаса признан болельщиками лучшим гонщиком "Гран-при Австралии". 29-летний финн опередил напарника Льюиса Хэмилтона еще на старте и выиграл первый этап сезона.

Кроме того, Боттас первым получил дополнительное очко за быстрый круг и набрал сразу 26 баллов по итогам гонки.​

 

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