Пилот "Мерседеса" Валттери Боттаса признан болельщиками лучшим гонщиком "Гран-при Австралии". 29-летний финн опередил напарника Льюиса Хэмилтона еще на старте и выиграл первый этап сезона.
Кроме того, Боттас первым получил дополнительное очко за быстрый круг и набрал сразу 26 баллов по итогам гонки.
A dominant fourth career victory, and the fastest lap of the race 💪@ValtteriBottas claimed a maximum 2⃣6⃣ points down under!#AusGP 🇦🇺 #F1 pic.twitter.com/GOLN8UfwHo– Formula 1 (@F1) 17 марта 2019 г.
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