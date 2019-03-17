Пилот "Мерседеса" Валттери Боттаса признан болельщиками лучшим гонщиком "Гран-при Австралии". 29-летний финн опередил напарника Льюиса Хэмилтона еще на старте и выиграл первый этап сезона.

Кроме того, Боттас первым получил дополнительное очко за быстрый круг и набрал сразу 26 баллов по итогам гонки.​