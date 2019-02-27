Боттас отметил прогресс болида "Мерседеса" по ходу тестов в Барселоне

Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас рассказал о ходе предсезонных тестов нового болида команды W10.

- К сожалению, после четырех дней безупречной надежности я провел большую часть сессии в боксах. На первом круге упало давление масла и пришлось менять двигатель, - приводит слова Боттаса пресс-служба "Мерседеса". - Но я рад, что смог все-таки проехать несколько кругов. Команда отлично поработала, успев подготовить машину к выезду на трассу до конца дня.

Было важно оценить работу нового аэродинамического пакета. И хотя я проехал не столь большую дистанцию, есть ощущение, что мы добились прогресса.

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