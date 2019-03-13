Бинотто признался, что думал об уходе из "Феррари" из-за разногласий с прежним руководителем

Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто, который занял этот пост перед началом нынешнего сезона, признался, что думал в прошлом году об уходе из команды. Отработавший в "Феррари" 25 лет итальянец в прошлом году имел напряженные отношения с тогдашним руководителем Маурицио Арривабене.

– Я думал, что не смогу выполнять качественно свою работу, и дал об этом знать, – цитирует Corriere della Sera Бинотто. – Для команды не очень хорошо, когда технический директор не может работать по максимуму. Это все ощущается. Другие команды интересовались моими услугами, потому что у меня большой опыт в "Формуле-1".

Но я был фанатом "Феррари" с самого детства. Никогда не думал о других командах. За 25 лет работы в "Феррари" я испытал массу эмоций, которые команда пережила с Жаном Тодтом, Россом Брауном, Михаэлем Шумахером и Стефано Доменикали. Я старался учиться у всех, включая Арривабене, за что ему благодарен. Между нами никогда не было борьбы. Разногласия касались видения управления коллективом и планов на уик-энд. У нас были разные точки зрения.