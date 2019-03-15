Берни Экклстоун: "Я не знаю, что "Формула-1" будет делать без Уайтинга"

Бывший генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун был шокирован смертью гоночного директора серии Чарли Уайтинга. 66-летний британец, более сорока лет работавший в "Формуле-1", умер от легочной эмболии перед стартом "Гран-при Австралии".

– Он делал фантастическую работу в ФИА, – цитирует F1i Экклстоуна. – Я не знаю, как его можно заменить, не знаю, что они будут делать без него. Чарли был незаменим. Нет лучшего человека, чем он, для выполнения этой работы. Я мог безгранично доверять Чарли. Все, кто имеет отношение к "Формуле-1", знали, что могут ему доверять. Он всегда держал свое слово. Я не знаю человека, который мог бы сказать что-то плохое о нем.