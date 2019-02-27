Алонсо стал послом "Макларена" и поучаствует в предсезонных тестах команды

Пресс-служба "Макларена" объявила о том, что испанский пилот Фернандо Алонсо станет послом команды и примет участие в тестах. Таким образом, он поможет в доработке болида MCL34 и создании модели MCL35 для сезона-2020.

- Для меня большая честь – стать послом "Макларена", - приводит слова Алонсо пресс-служба коллектива из Уокинга. - Это особенная команда, которая остается таковой, несмотря на проблемы, возникшие в последнее время.

Ещё до завершения карьеры в "Формуле-1" в прошлом году я говорил, что в долгосрочной перспективе вижу себя в "Макларене". Поэтому я рад этой новой роли – она позволит мне поддерживать тесную связь с командой, которая является для меня духовным домом.

Я очень жду нашего совместного участия в Инди 500 в мае. Но это только начало многих проектов, которые мы можем осуществить. Я особенно увлечен воспитанием молодых гонщиков и помощью в раскрытии их потенциала. Это важно как для команды, так и для меня, и будет очень полезной частью моей новой роли.

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