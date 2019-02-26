Алонсо прибыл на предсезонные тесты в Барселоне

Испанский автогонщик Фернандо Алонсо посетил предсезонные тесты "Формулы-1" в Барселоне, сообщает официальный Твиттер "Каталунья".

Минувший сезон стал для 37-летнего испанца последним в "Формуле-1". Сейчас он выступает в серии WEC. В 2018 году Алонсо одержал победу в гонке "24 часа Ле-Мана". В 2019-м он также выиграл заезд "24 часа Дайтоны". Теперь же гонщик планирует выступить на гонке "Инди 500" в Индианаполисе.

Ранее глава "Макларена" заявлял, что Алонсо выступит в составе "Макларена", но пилот отказался от такой возможности.

Фернандо Алонсо является двукратным победителем чемпионатов мира в гонках "Формулы-1" (2005, 2006).

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