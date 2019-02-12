Алонсо не исключил возвращения в "Формулу-1" в 2020 году

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо не исключил своего возвращения в "Формулу-1" в следующем году. Также он признал, что допускал ошибки с выбором команд на протяжении карьеры.

– Я допускал ошибки, – цитирует Corriere della Serra Алонсо. – Например, когда покинул "Макларен" в 2007 году. Или когда думал, что "Хонда" сможет добиться большего успеха, чем конкуренты, в эру гибридных двигателей. Что касается "Феррари", то у нас схожий баланс. После нашего расставания ни я, ни она не могли ничего завоевать.

Я всегда говорил, что сказал "до свидания", а не "прощайте". У меня нет планов на 2020 год. Выиграть третий титул чемпиона мира в "Формуле-1" было бы самой большой радостью.