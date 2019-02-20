Александр Албон: "Испытал непривычные перегрузки"

Новичок "Торо Россо" Александр Албон поделился ощущениями от первых испытаний машины. Он принял участие во втором дне предсезонных тестов в Барселоне.

– С утра возникли небольшие проблемы, потому что я не ожидал такого ощущения: почувствовал мощь машины, непривычные боковые перегрузки в поворотах, – цитирует F1i Албона. – Симулятор хорош, конечно, но реальность совсем иная. Мне удалось проехать много кругов. Это был очень хороший день, потому что команда осталась довольна моими отзывами. Но после таких нагрузок точно будет тяжело, как после хорошей тренировки в зале.