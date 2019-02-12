Александр Албон: "Это мой шанс показать всем, чего я стою"

Пилот "Торо Россо" Александр Албон рассказал, чего ждет от предстоящего сезона. Для партнера Даниила Квята это будет дебютный сезон в "Формуле-1".

– Мне придется многому научиться, – цитирует F1i Албона. – В Барселоне будет четыре дня тестов, а потом поеду в Мельбурн. Немного времени для привыкания есть. Я сейчас очень много тренируюсь на симуляторе и нахожусь на базе, чтобы познакомиться с командой. Моя цель – быстро освоиться и войти в ритм. Прыжок из "Формулы-2" в "Формулу-1" очень большой. Думаю, к скорости привыкну быстро, но нужно освоиться с шириной машины. Но я знаю, что это мой шанс показать всем, чего я стою.