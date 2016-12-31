Алекс Вурц: "Мы можем сделать машины, которые будут ехать 450 км/ч"

Председатель Ассоциации гонщиков Алекс Вурц считает, что болиды "Формулы-1" нужно сделать безопаснее. По его словам, это позволит увеличивать их скорость.

– Хочется, чтобы машины были более безопасными, а затем и намного более быстрыми, чем сейчас, – цитирует Motorsport Вурца. – Мы же потенциально можем сделать машины, которые будут ехать со скоростью 450 км/ч и иметь большую прижимную силу. Это можно реализовать, когда болиды станут более безопасными для гонок на трассах и городских улицах. Это в очередной раз заставит людей думать об уникальности "Формулы-1". На это больше никто не способен. Машины нужно делать безопаснее и агрессивнее.