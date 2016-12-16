Алекс Вурц: "Квяту нужно просто довериться своему таланту"

Экс-пилот "Формулы-1" и президент Ассоциации гонщиков Алекс Вурц высказал мнение, что Даниилу Квяту​ следует сделать для себя выводы из случившегося в 2016 году, но не зацикливаться на поиске причин неудач. По ходу сезона российского пилота перевели из "Ред Булла" в "Торо Россо". Ближе к концу сезона многие считали, что вместо Квята в "Торо Россо" возьмут участника молодежной программы "Ред Булла" Пьера Гасли, но контракт с россиянином был продлен.

– Теперь у него будет еще один сезон, чтобы показать себя, – приводит Motorsport слова Вурца. – Я думаю, ему нужно просто побыть дома и подумать над тем, что из случившегося в этом сезоне произошло по его вине, а на что он повлиять не мог. И потом просто начать работать над недостатками. Главное – попытаться вернуться расслабленным. Потому что в конечном итоге, если он доверится собственному таланту, то с ним точно все будет в порядке.

– Согласны с решением "Ред Булла" не менять Квята на Гасли?

– Дело не в том, как считает большинство людей. Это решение должны были принять один-два человека. Они руководители, и они сделали свой выбор. Я думаю, это великолепно, что у Даниила есть еще один шанс. Да, Пьеру пришлось проглотить горькую пилюлю, но это "Формула-1". Это жестокий мир. Его законы надо уважать и стараться приспособиться.