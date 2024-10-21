Золотой матч в Химках, самарский хет-трик, дальневосточная арифметика. Итоги сезона в межрегиональных ЮФЛ

В минувшие выходные завершились последние матчи в межрегиональных дивизионах ЮФЛ и определились последние триумфаторы. С 21 октября им предстоит принять старт во втором в истории турнире победителей межрегиональных ЮФЛ, который пройдет в Мацесте. А пока давайте внимательно изучим, как завершался регулярный сезон — огня там было немало.

Борьба в Сибири

Первыми завершила определение сильнейших представители ЮФЛ Сибирь. Здесь в региональных лигах собрано по 10 команд каждого возраста, и во всех дивизионах борьба получилась на славу — победители определялись в заключительных турах. Наиболее упорной борьба была в старшем возрасте, где за шесть матчей до финиша лидировавший «Новосибирск» по потерянным на одно очко опережал «Тюмень» и на два — «Динамо-Алтайский край». У новосибирцев была серия из трех побед подряд, но у них впереди еще были матчи с обоими конкурентами, а также с прошлогодним победителем ЮФЛ-2 Сибирь красноярским «Енисеем», который замыкал четверку.

Впрочем, команда, которой руководит иностранный специалист, известный в прошлом защитник «Сибири» чех Томаш Выходил, шансов конкурентам не оставила. «Новосибирск» обыграл всех конкурентов с одинаковым счетом 1:0, лишний раз подтвердив свое игровое реноме — команда не устраивает феерии в атаке, не входя по забитым мячам в топ-3, зато с запасом лучшая по игре в обороне. В итоге отрыв новосибирцев от ставшей второй «Тюмени» составил семь очков — кстати, именно тюменцы нанесли победителям единственное в сезоне поражение еще в первом круге. Награды игроки и штаб «Новосибирска» получили на матче главной команды «Сибири» против «Костромы» из рук начальника отдела ЮФЛ Айнура Миннеханова и гендиректора сибиряков Алексея Толоконского. А лавры лучшего бомбардира разделили Максим Абакумов из «Тюмени» и Михаил Глушков из СШОР «Иртыш», забившие по 20 мячей.

В ЮФЛ-2 Сибирь развязка также получилась напряженной. На финишную прямую первым выходили томская СШ № 17 и «Енисей», немного опережавшие «Тюмень». Но томичи провалили финиш, потерпев четыре поражения подряд с общим счетом 1:14, и остались даже без медалей. А красноярцы сначала допустили осечку, не сумев на выезде обыграть кемеровский «Кузбасс-СШОР» (0:0), а в предпоследнем матче неожиданно уступили на выезде барнаульскому «Алтаю» (0:2). Воспитанники школы Алексея Смертина забили «Енисею» на первой минуте второго тайма и в добавленное время. После этого красно-синим не помогла даже уверенная победа над прошлогодними победителями ЮФЛ-3 из «Динамо-Алтайский край», ведь «Тюмень» спокойно разобралась со СШОР «Иртыш» — 2:0. Третьим стал «Байкал» из Иркутской области.

Любопытно, что и год назад «Тюмень» опередила «Енисей» на одно очко, правда, тогда команды заняли второе и третье места соответственно. Стать лучшими тюменцам не помешала даже потеря ведущего игрока — Нурсултан Алишеров, будучи защитником, забил в первых девяти матчах сезона восемь голов и летом ушел в московский «Спартак». Еще необходимо отметить, что лучшим бомбардиром турнира стал Денис Голованов из занявшего предпоследнее место новокузнецкого «Металлурга» — из 33 голов команды в сезоне он забил 13.

Победителями ЮФЛ-3 Сибирь также стали представители «Тюмени», которые боролись за титул с СШ № 17 и «Енисеем». Интересно, что тюменцы и томичи за весь сезон потерпели только по одному поражению, причем обе их очных встречи завершились вничью. СШ № 17 проиграла еще в первом туре «Металлургу», а «Тюмень» — «Енисею» во втором. Всю оставшуюся часть первенства команды шли без поражений и были достойны победы. Но золото только одно, и оно досталось тюменцам, опередившим конкурента на четыре очка. Они забили больше всех мячей — 76 за 18 игр, а их форвард Егор Васьков записал на свой счет 20 точных ударов и стал лучшим снайпером дивизиона.

Триллер на Дальнем Востоке

Но импровизированный «Оскар» за лучший сценарий для развязки сезона определенно должен отправиться на Дальний Восток, где все решилось в прямом смысле слова в последний день. Речь об ЮФЛ-1 Дальний Восток, где из 10 команд на протяжении всего сезона за первое место боролись три — владивостокский КСШОР, прошлогодние победители из «СКА-Хабаровск» и «Сахалин» из Южно-Сахалинска. Перед последним туром армейцы имели 46 очков, сахалинцы — 43, а владивостокцы — 41. При этом у хабаровчан перед заключительным матчем была серия из семи побед подряд с общим счетом 46:6! Сразу четверо футболистов армейцев забили больше 10 голов, а лучшим стал Никита Филиппов, наколотивший 19 мячей.

Но в последнем туре хабаровский клуб, которому для итогового успеха достаточно было ничьей, играл на выезде с КСШОР, еще сохранявшим шансы на второе место. И уже на 19-й минуте гости остались вдесятером после удаления вратаря Макара Бикина, после чего еще до перерыва получили два мяча в свои ворота. Итог — победа владивостокцев со счетом 3:0. В параллельном матче «Сахалин» спокойно обыграл «Океан» из Находки — 2:0, после чего у него и «СКА-Хабаровск» оказались идентичные показатели в таблице — по 15 побед, 1 ничьей, 2 поражения и 46 очков. Но по результатам очных встреч (1:1 и 2:0) титул забрали сахалинцы — умопомрачительный финал!

В ЮФЛ-3 Дальний Восток трио призеров оказалось таким же, но здесь юные армейцы не стали повторять печальный опыт старших товарищей и испытывать судьбу. Игроки «СКА-Хабаровск» просто прошли сезон без поражений — 14 побед и 4 ничьих. Они оказались далеки от феноменальной результативности одноклубников, зато пропустили всего 12 мячей за весь турнир. Впрочем, и свой бомбардир в лице отличившегося 17 раз Дмитрия Гришанова у этого состава хабаровчан тоже нашелся. Второе место у КСШОР, а бронзу «Сахалин» в последних турах вырвал у растерявшего очки в играх с середняками дебютанта лиги «Динамо-Приморский край».

Конкуренция на Северо-Западе

Наряду с дальневосточной ЮФЛ Северо-Запад является одной из старейших региональных лиг, и нынешний сезон с участием 11 команд стал для нее уже четвертым. И здесь в двух дивизионах из трех имя победителя стало известно, что называется, на флажке. Особенно драматичной была борьба в ЮФЛ-1 Северо-Запад. Здесь большую часть первенства уверенно лидировал серебряный призер прошлогодней ЮФЛ-2 Северо-Запад «Ленинградец», но в середине сентября у него случился спад. Команда сначала упустила победу в выездном матче с главными конкурентами из калининградской СШОР-5, пропустив за пять минут до финального свистка — 1:1. А затем уже на своем поле сенсационно потерпела первое поражение в сезоне (0:1) — на этот раз футболисты петрозаводской СШ-7 огорчили петербуржцев в компенсированное время.

В результате перед последним туром «Ленинградец» и СШОР-5 разделяло всего одно очко. Калининградцы свою часть задачи по поддержанию максимальной интриги выполнили, одержав волевую победу в дерби с «Балтикой» благодаря дублю лидера атак команды Данила Фадеева (2:1). Дело было за «Ленинградцем», для которого очередная потеря очков могла обернуться потерей первого места. И матч в гостях с «Псковом» получился очень упорным. Хозяева не сдавались, даже уступая в счете, и едва не забили на последних минутах. Но в итоге победа «Ленинградца» — очень символично, что единственный во встрече мяч забил ставший лучшим бомбардиром турнира (23 гола в 20 играх) Максим Ортяшов. Свои награды ребята получили на календарном матче взрослого «Ленинградца», в церемонии приняли участие гендиректор клуба, глава федерации футбола Ленинградской области Игорь Левит и руководитель Объединения федераций футбола «Северо-Запад», член исполкома РФС Николай Голубев.

А вот команда «Ленинградца» возрастом младше забрала титул в ЮФЛ-2 Северо-Запад без лишнего «валидола». Судьба первого места решилась еще за три тура до финиша — петербуржцы не смогли победить дома СШ-7, но и нулевой ничьей им хватило, чтобы стать недосягаемыми для конкурентов. Трофей команде вручили Голубев и заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина. «Ленинградец» стал лучшим за явным преимуществом — 16 побед в 20 матчах, в том числе 12 с крупным счетом, разница мячей 86:12 и всего одно поражение за сезон, от СШОР «Экспресс» из Великих Лук в августе.

Тогда как за второе место в этом дивизионе развернулась нешуточная борьба — на серебро претендовали костромская СШ имени Ярцева и СШОР-5 из Калининграда. Соперники по очереди дарили друг другу шансы: калининградцы за пять матчей до конца были впереди, но разгромно проиграли «Ленинградцу», а в следующий уик-энд оступились костромичи, подарившие три очка аутсайдерам из новгородского «Электрона». В итоге все решила очная встреча за тур до финиша — СШ имени Ярцева победила с минимальным счетом. Единственный гол в матче забил один из лидеров атак команды Юрий Невредимов, а вот лучший бомбардир турнира Иван Гринько из СШОР-5 (18 голов в 19 играх) отметился только желтой карточкой. В последний игровой день ребята из Костромы разгромили СШ-7 и остались вторыми.

Сделать золотой хет-трик на Северо-Западе «Ленинградцу» помешала калининградская «Балтика», взявшая верх в ЮФЛ-3. Хотя здесь борьба вышла сверхнапряженной. За четыре тура до финиша у петербуржцев было 38 очков, у «Балтики» и СШ-7, сыгравших на матч меньше, — по 37. И волей календаря лидерам в самой концовке сезона предстояло сойтись лицом к лицу. Сначала «Ленинградец» выиграл у конкурентов из Петрозаводска — судьбу встречи решил единственный гол с 11-метрового, реализованного лучшим бомбардиром хозяев Павлом Нефонтовым. Но уже в следующем туре петербуржцы на своем поле уступили со счетом 0:2 «Балтике» — в концовке после второго гола эмоции накалились настолько, что перехлестнули через край, и судье пришлось показать соперникам четыре желтых и одну красную карточку.

А затем калининградцы обыграли «Электрон» и за тур до конца гарантировали себе титул. Кубок за победу им вручали на стадионе ЧМ-2018 при участии губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, министра спорта региона Натальи Ищенко, гендиректора «Балтики» Равиля Измайлова, а также Посирениной и Голубева. Второе место могли забирать футболисты СШ-7, но в заключительном туре не смогли победить в Костроме, и вторым остался «Ленинградец». Зато оформивший дубль Егор Романчук с 19 голами стал лучшим бомбардиром дивизиона.

Захватывающий Центр

ЮФЛ Центр — самая многочисленная из региональных лиг, в ней собрано по 16 команд в каждой возрастной группе. И самые старшие из них подарили нам невероятную интригу, ведь титул здесь был разыгран в самом настоящем золотом матче двух претендентов в последнем туре. Впрочем, до такого могло и не дойти, ведь подольский «Витязь» уверенно шел по дистанции и за четыре тура до конца опережал СШОР «Химки» на пять очков. При этом команда не проигрывала в первенстве с конца мая и по всем прикидкам должна была занимать первое место досрочно.

Но внезапно «Витязь» потерпел два поражения кряду — сначала от «Арсенала» (2:3), которому по ходу игры «горел» три мяча, а затем от тамбовской «Академии футбола» (0:1). И вот уже в лидеры вырвалась СШОР «Химки». Интересно, что красно-черные до начала сентября вообще шли без поражений и отставали от лидера только из-за большого количества ничьих. Решающий матч СШОР «Химки» проводила дома, при этом «Витязь» еще не мог рассчитывать на лучшего бомбардира лиги Матиаса Никиему (25 голов в 28 играх), уехавшего в молодежную сборную Буркина-Фасо. Когда хозяева быстро открыли счет с пенальти, могло показаться, что подольской команде придется крайне нелегко. Но на самом деле «Витязь» еще к перерыву забил трижды и довел дело до крупной победы со счетом 5:2, по дублю оформили Иван Ефремов и Роланд Шивеоби, который еще и ассистировал при обоих голах напарника. СШОР «Химки» с серебром, третьими стали прошлогодние победители ЮФЛ-2 Центр из СШОР № 1 Белгорода, которые благодаря шести подряд победам на финише обошли тульский ЦПЮФ «Арсенал».

Кстати, сыгравший такую важную роль в триумфе «Витязя» Шивеоби успел за один сезон взять титулы сразу в двух дивизионах. Ведь форвард за старшую команду сыграл только четыре матча, забив три мяча, а большую часть первенства провел в ЮФЛ-2 Центр. И там показал просто фантастическую статистику — в 26 встречах на его счету 40 голов и 13 результативных передач! Ничего удивительного, что «Витязь» еще за три тура до конца обеспечил себе первое место. Поэтому после заключительной игры с «Химками» Посиренина и руководитель оргкомитета ЮФЛ Центр Денис Шпилев, награждали сразу два состава «Витязя».

Тем самым подольские юноши избавили себя от очень серьезной нервотрепки, ведь чуть ниже разгорелась невероятно плотная борьба за медали. За два тура до финиша в интервале трех очков умещалось сразу шесть команд! И не всем из них удалось сохранить психологическую устойчивость под таким серьезным давлением. Сразу трое из претендентов, липецкий СШОР «Металлург», ярославский «Шинник» и СШОР «Химки» в заключительных играх не набрали ни одного очка, хотя далеко не во всех матчах у них были солидные оппоненты. Серебро в итоге досталось ЦПЮФ «Арсенал» из Тулы, бронза у «Торпедо-Владимир», тогда как победители ЮФЛ-3 прошлого сезона из «Динамо-Воронежская область» на сей раз заняли только девятое место.

Третьей командой, которую чествовали в Химках после завершения турнира, стали самые младшие представители СШОР «Химки», выигравшие ЮФЛ-3 Центр. При этом у красно-черных был такой запас, что они, взяв титул досрочно, позволили себе проиграть три из последних четырех встреч и все равно опередили ставший вторым «Витязь» на 9 очков. До этого же лидеры сезона потерпели только одно поражение, в июне от ивановского «Текстильщика». Что касается «Витязя», то он провел сезон неровно и вполне может быть доволен серебром. В соперничестве же за третье место развязка получилась трагикомичной. «Динамо-Воронежская область» в последний игровой день потерпело поражение от «Академии футбола» и рисковало остаться вне пьедестала. Но воспитанники СШОР № 1 тоже проиграли «Шиннику», лишив себя шансов на медали. Стоит также отметить, что лучшим бомбардиром с 21 голом стал Арсений Аввакумов из «Динамо-Брянск», хотя он провел в первенстве всего 23 игры.

Жаркий Юг

В ЮФЛ Юг в нынешнем сезоне выступили 14 команд в каждом возрасте. В прошлые сезоны здесь на ведущих ролях была песчанокопская «Чайка», перешедшая в федеральные дивизионы ЮФЛ. Но теперь в ЮФЛ-1 Юг нашелся новый доминатор. Титул более чем уверенно забрала «Академия Сочи». Команда из олимпийской столицы потерпела всего одно поражение, в мае уступив «Динамо-Дагестан», а после этого сочинцы выдали серию из 17 побед подряд, которую остановили только ничьи с махачкалинским «Динамо» и астраханским «Волгарем».

Даже удивительно, что досрочную победу «Академия Сочи» оформила только за два тура до финиша. Зато после выездной победы со счетом 5:0 над главным конкурентом — «Академией футбола Краснодарского края». Один из мячей на счету лучшего снайпера сезона Ильи Сыроватского (20 голов в 23 матчах). А ведь краснодарцы — победители прошлогоднего финального турнира межрегиональных ЮФЛ. Теперь же они остались вторыми, намного опередив владикавказскую «Академию Алания».

Кстати, очень продолжительную беспроигрышную серию выдали и победители ЮФЛ-2 Юг из ставропольского «Динамо-СУОР». Уступив еще 4 мая «Академии Сочи», динамовцы вслед за этим набирали очки в 20 турах подряд. Первое место ставропольцы обеспечили себе за тур до конца, и тоже в матче с «Академией футбола Краснодарского края» — им удалось сдержать грозное нападение соперников, забивших за сезон почти сотню мячей.

Краснодарцы, в свою очередь, после ничьей (1:1) гарантировали себе второе место, оставив на третьем «Академию Сочи». Сочинцы же запомнились и самой крепкой обороной в дивизионе, и форвардом Романом Шмелевым, забившим за 26 проведенных матчей 35 голов. Причем сразу 10 мячей он забил в одном матче — «Академия Сочи» в начале октября одержала рекордную победу над «Академией Ротор», отправив в ворота соперника 16 безответных мячей.

В доминирующем стиле победили в ЮФЛ-3 Юг и представители «Академии футбола Краснодарского края». В их активе серия из 18 побед подряд и 24 матчей без поражений. Первую и единственную неудачу краснодарцы потерпели еще во втором туре, неожиданно проиграв дома воспитанникам СШ «Ротор» (1:2). Досрочный успех команда отпраздновала еще за три матча до конца турнира. Итоговый отрыв от ближайших конкурентов составил 16 очков. Серебро добыл «Волгарь», по дополнительным показателям обошедший грозненскую «Академию Рамзан» и «Динамо-Дагестан».

«Академия Рамзан» и «Динамо-Дагестан». Фото Официальный сайт ЮФЛ

Игроки «Академии футбола КК» Никита Ивченко и Эдуард Асланян стали лучшими бомбардирами турнира, забив 20 и 15 мячей соответственно. Кроме того, краснодарцы добились еще одного уникального достижения, пропустив за весь сезон всего 9 голов. Вручали награды всем возрастам «Академии футбола Краснодарского края» бывший игрок сборной России Максим Бузникин и заместитель председателя краевой федерации футбола Василий Правило.

Приволжский хет-трик

И лишь в одной межрегиональной ЮФЛ одной академии удалось совершить своеобразный хет-трик и выиграть все три дивизиона по разным возрастам. Речь об ЮФЛ-Приволжье, где полным триумфатором лиги, составленной из 14 команд, стали самарские «Крылья Советов». В старшем возрасте им удалось оформить титул за два тура до конца после победы над ближайшим преследователем «Уфой» со счетом 3:0. А уфимцы после этого еще и сыграли вничью с «Зенитом-Ижевск» (1:1) и уступили серебро в заочной борьбе команде «Челябинск-ОСШ», в последнем туре обыгравшей досрочного победителя в Самаре.

Стоит также отметить провал во второй половине сезона команды «Пари НН», которая до этого дважды выигрывала ЮФЛ Приволжье по своему возрасту. К концу августа нижегородцы шли следом за «Крыльями», но в семи последних турах потерпели шесть поражений и откатились на шестое место в турнирной таблице. В споре лучших бомбардиров троевластие — по 14 мячей забили Эмиль Майоров из «Уфы», Кирилл Мозгунов из «Крыльев» и Егор Груздев из «Пари НН», но первый из этой троицы всего один раз отличился с пенальти.

В ЮФЛ-2 Приволжье «Крылья Советов» стали лучшими за тур до конца в споре с «Пари НН», причем интересно, что ни одной из команд в этот игровой день не удалось победить. Самарцы сыграли вничью с казанскими «Трудовыми резервами» (2:2) — уже к 13-й минуте уступали два мяча, а впоследствии не забили пенальти и остались вдесятером, причем не реализовал 11-метровый и получил красную карточку один и тот же игрок — Валерий Шепиль. Но главный конкурент «Крыльев» в не таком богатом на события матче потерпел поражение от «Волги» в Ульяновске (0:1).

«Пари НН» в заключительном туре отыгрался на «Мордовии», разгромив соперника со счетом 7:1. И это притом что саранская академия досрочно стала бронзовым призером турнира. Один из голов в активе Ивана Беляева, ставшего лучшим снайпером первенства (24 мяча в 21 матче). Также нижегородцы могут утешиться тем, что нанесли «Крыльям» единственное поражение в сезоне.

Самой острой получилась борьба в ЮФЛ-3 Приволжье. Там за три тура до финиша «Крылья Советов» опережали «Мордовию» всего на два очка. Но в двух следующих матчах самарцы одержали победы, а саранцы добыли только две ничьих, после чего интрига благополучно пропала. Более того, «Мордовии» пришлось в заключительный игровой день оборонять второе место в очной встрече с «Пари НН». Ничья 1:1 сохранила в таблице статус-кво. В случае неудачи нижегородцев на бронзу могла претендовать «Академия-Амкар», но пермяки в итоге сами уступили «Оренбургу». Интересно, что лучшим бомбардиром первенства (16 голов в 17 матчах) стал Матвей Минец из «Зенита-Ижевск», расположившегося в середине таблицы, а забивший за первую половину сезона 14 мячей Леонид Салихов летом сменил нижнекамский «Нефтехимик» на ЦСКА из федеральной ЮФЛ.