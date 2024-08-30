Со старта ЮФЛ прошло пять лет. Как изменился проект за эти годы?

Вспоминаем путь Юношеской футбольной лиги с момента ее создания.

2 августа 2019 года матчем «Краснодар» — «Чертаново» стартовал первый розыгрыш ЮФЛ. На протяжении пяти лет этот проект развивался, эволюционировал и приобретал новые формы. Теперь это 25 дивизионов самых разных возрастов по всей стране, десятки команд и сотни игроков.

Созданная решением нынешнего главы РФС Александра Дюкова, который пристально следит за происходящим в лиге, ЮФЛ была призвана реформировать всю систему детско-юношеского футбола. Перейти от старого принципа, когда сильнейшие встречались между собой раз в год, к регулярному первенству с матчами дома и на выезде, принципу «игры равных по силам» и ритмичным календарем. Мы решили выделить главные пункты, позволяющие сравнить «было» и «стало».

Федеральные агенты

Понятно, что главной витриной проекта на протяжении всех пяти лет являются федеральные дивизионы. Точнее, сначала это был один дивизион из 12 команд, составленных из игроков не старше 17 лет. Его участников РФС выбирал на основании рейтинга футбольных школ, результатов юношеских первенств страны и представительства игроков в национальных командах. В итоге «оригинальными» членами ЮФЛ стали московские «Чертаново», «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Строгино», петербургские «Зенит» и СШОР «Зенит», подмосковный «Мастер-Сатурн», «Краснодар», казанский «Рубин» и тольяттинская Академия Коноплева, которую позже взял под крыло «Акрон».

Большую часть финансирования сразу же взял на себя РФС, оплачивавший командам проезд и проживание из средств, полученных от ФИФА по программе «Наследие» за проведение в России чемпионата мира-2018. Также сразу появились телетрансляции матчей и мощная поддержка в социальных сетях, привлечение известных игроков настоящего и прошлого, а также популярных блогеров. Например, стартовый сезон ЮФЛ открывал один из героев того самого домашнего чемпионата мира Юрий Газинский. Со временем все это стало фирменными фишками турнира. А стадионы ЧМ-2018 регулярно становятся местом проведения настоящих фестивалей юношеского футбола.

Впрочем, была у дебютного сезона ЮФЛ и ложка дегтя, хотя никакой вины РФС в этом нет, — из-за пандемии коронавируса турнир не удалось закончить, и первым обладателем титула по итогам 15 туров из 22 признали «Чертаново». К тому моменту столичная команда не потерпела ни одного поражения и потеряла всего 4 очка. А вручали им медали Станислав Черчесов и Михаил Галактионов, на тот момент возглавлявшие главную и молодежную сборные России.

Уже со второго сезона команд стало 14 — добавили «Ростов» и московскую академию ФШМ. А лиг — две. К ЮФЛ-1 добавилась ЮФЛ-2, для игроков на год младше. С лета 2022 года стартовали соревнования в ЮФЛ-3. А уже перед началом нынешнего сезона федеральные лиги расширили во второй раз — четырьмя новичками стали петербургский «Алмаз-Антей», песчанокопская «Чайка», московская «Родина» и екатеринбургский «Урал». Таким образом, за пять лет количество участников в федеральных дивизионах возросло с 12 до 54.

В разы увеличилось и количество матчей. Возраст юных футболистов тоже варьировался, сейчас в ЮФЛ-1 собраны игроки не старше 18 лет, в ЮФЛ-2 — до 17 лет, а в ЮФЛ-3 — до 16 лет. Хотя, естественно, бывают таланты, которые выходят на поле в более молодом возрасте, чем конкуренты. Например, так дебютировал в первом сезоне ЮФЛ нынешний игрок сборной России и испанского «Реал Сосьедад» Арсен Захарян. А в ЮФЛ-3 нынешнего сезона за московское «Динамо» забивал Матвей Абдулхаликов, которому едва исполнилось 13.

Еще одна особенность, на которую стоит обратить внимание, — разнообразие победителей. В ЮФЛ-1 за пять сезонов в призеры попадали восемь команд, а титул брали четыре из них. Дважды до первого места добирался «Зенит», по разу — «Чертаново», «Краснодар» и ЦСКА. В ЮФЛ-2 за четыре розыгрыша девять команд были в призах и четыре разных победителя: на троне последовательно друг друга сменяли «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар». В ЮФЛ-3 за два сезона — пять призеров, титул брали «Динамо» и «Зенит». Таким образом, на все три лиги пока только один двукратный победитель и очень большое разнообразие в борьбе за призы. Апогеем этого стал случай, когда в сезоне-2021/22 «Краснодар» добыл победу в ЮФЛ-1 в заочной борьбе со «Спартаком», забив в гостях «Рубину» на 82-й минуте и в компенсированное время.

Футболисты «Краснодара» празднуют победу в ЮФЛ-1 в сезоне-2021/22. Фото ЮФЛ

Прирастая регионами

Но, конечно, ЮФЛ живет не только высшим уровнем. С самого начала у авторов проекта была идея создания региональных лиг на базе входящих в РФС межрегиональных объединений. И в 2021 году были запущены пилотные дивизионы — ЮФЛ Северо-Запад и ЮФЛ Дальний Восток, в которых участвовали футболисты не старше 16 лет.

Причем в данном случае национальная федерация помогала академиям на местах не только советами — закупался инвентарь, обновлялась инфраструктура, повышалась квалификация тренеров местных футбольных школ. Для пробы сил намеренно выбрали не образцовые регионы. При этом соревнования были организованы в полном соответствии с федеральными лигами. Первыми победителями стали калининградская «Балтика» и КСШОР из Владивостока.

На следующий год лиги для 16-летних запустили уже во всех шести межрегиональных объединениях, а на Северо-Западе и Дальнем Востоке сыграли два возраста. В 2023-м — два дивизиона региональных ЮФЛ-1, пять — в ЮФЛ-2 и шесть — в ЮФЛ-3. А еще одним классным нововведением стало проведение турнира победителей этих дивизионов. Осенью, после завершения турниров на местах, в Сочи собрались ребята со всей страны и в очной борьбе определили лучших из лучших. В итоге сильнейшей из команд региональных ЮФЛ-2 стала песчанокопская «Чайка», а в ЮФЛ-3 — «Академия футбола», представляющая Краснодарский край. Между прочим, за играми этого турнира внимательно следили штабы юношеских сборных России — с появлением региональных лиг футболисты с периферии гораздо чаще стали вызываться в национальные команды своих возрастов и попадать на карандаш скаутам ведущих академий.

Вы наверняка заметили, что «Чайку» мы уже упоминали среди новичков федеральных лиг. Действительно, все три из четырех академий, получивших повышение в классе, прошли школу региональных ЮФЛ — кроме «Чайки», выделявшейся в ЮФЛ Юг, это доминировавший на Северо-Западе «Алмаз-Антей» и бравший титулы и в ЮФЛ Сибирь, и в ЮФЛ Приволжье «Урал».

Но вместе с тем в РФС понимают, что главная задача ЮФЛ на местах — развитие вида спорта в регионах и помощь в выстраивании четкой иерархии академий, где есть детские футбольные и региональные центры. Поэтому перед сезоном-2024 впервые была введена процедура допуска команд, аналогичная той, которая проводится для участников РПЛ или ФНЛ. Как отмечал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, при вступлении в лиги школы и региональные власти брали определенные обязательства, которые пришло время выполнять. В результате в составе участников дивизионов перед текущим сезоном произошли заметные изменения. Эти процессы будут продолжаться и в будущем, ведь ЮФЛ постоянно развивается, а региональные лиги — самый массовый сегмент.

Алексей Митрофанов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Еще одна ступень

Молодежная футбольная лига — еще один федеральный дивизион, входящий в структуру ЮФЛ с лета 2022 года. Этот турнир долгие годы назывался первенством дублеров, потом — молодежных составов. По традиции в нем играли резервисты команд премьер-лиги. Серьезные изменения произошли в 2020-м, когда был представлен новый формат турнира. Число команд увеличили до 20, к 16 академиям клубов РПЛ добавили еще четыре из числа участников дебютного сезона ЮФЛ, а формула турнира стала двухступенчатой.

На первом этапе участники разбиты на две десятки, внутри которых проводят двухкруговые турниры. А затем с учетом результатов этих игр титул разыгрывают лучшие пять команд из каждой группы, а остальные отправляются в утешительный турнир. Такая формула действует и сейчас. Сами же соревнования переименовали сначала в М-Лигу, а затем в МФЛ. После перехода под эгиду ЮФЛ победителями становились «Краснодар» и «Локомотив».

Есть в структуре ЮФЛ и соревнования девушек. В 2021-м запустили турнир для 16-летних футболисток, в котором сначала было 12 команд, потом 28, а с третьего сезона это число достигло 32. В этой лиге действует сложная схема розыгрыша, по которой каждая из команд проводит равное количество матчей в рамках мини-турниров, а лучшие попадают в плей-офф. С 2023 года существуют соревнования для девочек не старше 14 лет, и сейчас это рекордный дивизион ЮФЛ по числу участников — 40 команд. Они разбиты на шесть зон и также выступают в мини-турнирах. При этом здесь действуют необычные правила, по которым за один матч можно набрать до семи очков: к трем за победу можно добавить по 0,5 балла за первый мяч каждого из игроков и по 0,25 — за второй и далее. Но есть и штрафы — за прямую красную карточку официальному лицу с команды снимается одно очко.

Также с нынешнего сезона появилась лига для футболисток не старше 18 лет, призванная завершить линейку соревнований для девушек. В ней собрано 10 команд: московские «Чертаново», «Локомотив», «Динамо» и «Строгино», подмосковный «УОР № 5 — Мастер-Сатурн», «ПАРИ Нижний Новгород», «Уфа», «Новосибирск», краснодарская «Кубань» и астраханский «Волгарь». Они проводят двухкруговой турнир.

Матч ЮФЛ среди девушек «Чертаново» — «Строгино». Фото ЮФЛ

Назад в будущее

С таким значительным ростом лиг и количества команд перед ЮФЛ в определенный момент встал вопрос унификации календаря. Ведь федеральные дивизионы и МФЛ с самого начала играли по системе «осень — весна», а региональные, напротив, начинали весной и заканчивали осенью.

К решению этой проблемы приступили в 2023-м, когда прошел переходный сезон. За основу взяли формулу «весна — осень», поэтому в федеральных лигах первенство оказалось укороченным и прошло в формате однокруговых турниров. Зато весной 2024-го мы впервые увидели, как все дивизионы один за другим начинают один и тот же сезон. Эта унификация, конечно, позволяет избавиться от большого количества организационных проблем и максимально использовать самое футбольное в стране летнее время. С оговоркой на то, что ЮФЛ по традиции берет паузу длиной около месяца на время школьных экзаменов — ведь важно не только отлично играть в футбол, но и учиться на отлично.

Если же говорить об одном из самых важных результатов пяти лет работы ЮФЛ, то это, конечно, выпускники лиги. В символической сборной первого сезона были такие футболисты, как Арсен Захарян и Константин Тюкавин. Победителями того турнира стали Сергей Пиняев и Артем Соколов из «Крыльев Советов». Заметны сейчас в РПЛ и Ярослав Гладышев, и Артем Карпукас, и Владислав Яковлев. Уже 20 игроков, прошедших школу ЮФЛ, вызывались в сборную России.

Также в ЮФЛ играли Владислав Тороп, Павел Мелешин, Данила Козлов. В нынешнем сезоне в «Локомотиве» очень ярко выглядят еще недавно разрывавшие соперников в ЮФЛ Алексей Батраков и Вадим Раков. И с течением времени список звездных выпускников будет только увеличиваться.