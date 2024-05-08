Михаил Черемных: «ЮФЛ развивает не только игроков, но и судей»

Юношеская футбольная лига как инструмент подготовки арбитров.

Пермяк Михаил Черемных входит в число перспективных российских футбольных судей. На федеральный уровень он вышел осенью 2020 года, начав работать на матчах ЮФЛ и молодежного первенства. А сейчас уже второй сезон судит в первой лиге. В интервью «СЭ» Михаил рассказал о том, как работа в юношеском футболе закаляет судей, о цели попасть в РПЛ и о том, считает ли себя строгим рефери.

— В судейство я пришел, как и многие другие, — начал Черемных. — Занимался футболом в детско-юношеской школе, но на взрослом уровне не играл выше первенства города. Когда мне было 17, один из судей предложил попробовать себя на этом поприще. Наверное, потому что я на поле постоянно спрашивал у судьи, почему он так или иначе решил какой-то момент, и всегда имел собственное мнение. Для судей был не самым приятным футболистом, в общем (улыбается). В итоге нескольких человек, среди которых был и я, рекомендовали в местную федерацию, после обучения начал работать помощником на городских и краевых детско-юношеских турнирах. Понравилось, так и остался.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Всегда приятно судить при полных трибунах

— Почему выбрали эту карьеру?

— Понимал, что у меня нет больших перспектив как у игрока, но я очень люблю футбол. А судейство — мой шанс в нем остаться. Любить футбол в себе, помогать ему развиваться.

— Вам недавно исполнилось 30, для арбитра это возраст, когда все еще впереди. Чего бы хотели добиться?

— Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом! И возраст тут не самый главный критерий, на самом деле. Хочется поработать и в премьер-лиге, дай бог, будут у нас и какие-то международные соревнования. В целом всегда иду шаг за шагом и имею ближайшую конкретную цель, над достижением которой работаю. Сейчас я в роли главного арбитра выхожу на матчи первой лиги, поэтому следующий шаг — дебютировать в РПЛ.

— У футболистов часто спрашивают, кто их кумиры. Есть ли такое у судей?

— У меня кумиров нет. Каждый судья индивидуален, на мой взгляд, поэтому нет смысла кого-то копировать. Но, конечно, слежу за работой арбитров, которые выше меня классом. Например, за Сергеем Карасевым, Владиславом Безбородовым, которые давно работают на очень высоком уровне. Подмечаю разные нюансы, что-то перенимаю.

— Самый яркий матч из тех, на которых уже довелось поработать?

— Скажу так — всегда приятно судить при полных трибунах. Футбол по-другому смотрится, и игроки это тоже ощущают — эмоции совсем другие и у них, и у тренеров, и у арбитров. Иногда даже сам себя не слышишь в какой-то опасный момент. К тому же после чемпионата мира у нас во многих городах отличная инфраструктура. Запомнился матч в Волгограде, когда на «Ротор» во второй лиге пришло больше 15 тысяч болельщиков (игра против «Машука-КМВ» в августе 2022-го. — Прим. «СЭ»), и матч «Балтики» в Калининграде против «Родины» прошлой весной.

— Как сами можете описать свою манеру работы — вы либеральный или строгий судья?

— Не считаю себя строгим, всегда стараюсь найти общий язык с игроками и тренерами. Действую в либеральной манере, больше через общение, стараюсь найти контакт, чтобы участники матча мне доверяли. Но если они ведут себя неподобающе, подключаются и другие рычаги.

— Считаете, сколько показываете карточек?

— Статистика — вещь упрямая, матч на матч не приходится. Но, конечно, смотрю, делаю для себя выводы. Карточки же в основном нужны для контроля над игрой, чтобы на поле царила спортивная атмосфера.

— Согласны с тем, что лучший рефери — это тот, которого «не видно на поле»?

— Доля правды в этой фразе есть, хотя не всегда она точно отражает происходящее. Если судья становится главным героем встречи в СМИ, это точно не очень хорошо. Но не всегда получается быть незаметным. Бывает, что в ключевом моменте он принимает решение, не устраивающее одну из команд, и тогда внимания не избежать.

Михаил Черемных. Фото ФК «Родина»

Волнение уходит со стартовым свистком

— Изучаете ли команды перед матчами, получив назначение, сколько времени этому посвящаете?

— Безусловно. Составы, тактические схемы, в какой футбол играет команда, как действует при стандартных положениях. Как правило, просматриваю одну-две предыдущих игры обоих соперников. Сразу пытаюсь определить, какие футболисты могут вызвать сложности в плане контроля над игрой. Подготовка — очень важный аспект работы. Нужно выходить на поле максимально осведомленным и понимать, что тебя ждет.

— Бывает, что уже после назначения понимаете, что предстоит тяжелый матч, к которому нужно готовиться особо? Что делаете в таких случаях?

— Как говорится, дайте мне простой матч, и я сделаю его сложным (смеется). А если серьезно, то каждый матч по-своему сложный. И настрой примерно одинаков. Будь то первая, вторая лига или даже какие-то местные соревнования — перед игрой всегда будет небольшое волнение. Его не может не быть, но со стартовым свистком все уходит на второй план, и я погружаюсь в работу.

— Очень часто на поле кипят страсти, порой даже перехлестывают через край. Есть ли у вас рецепт, как сохранять холодную голову?

— Вообще считаю себя спокойным человеком. Не только в футболе, но и в жизни стараюсь с холодной головой решать все вопросы. А когда на поле начинают бурлить эмоции, стараюсь поговорить с футболистами, дать в каком-то эпизоде паузу, чтобы они выдохнули и градус напряжения упал. Иногда могу пошутить и улыбнуться, иногда, наоборот, быть построже. Универсального рецепта тут нет — надо смотреть, что за команды на поле, какие игроки, и действовать по ситуации.

— Как научиться вести себя в сложных ситуациях, а также гасить конфликты на поле?

— Тут все тоже сугубо индивидуально. Кто-то, может быть, работает с психологами, другие ходят на разные курсы и тренинги. Мне пока таким заниматься не доводилось. Может, когда-то к этому приду. Пока ориентируюсь на свои ощущения: иногда бывает достаточно взгляда на игрока, чтобы понять его эмоции. Доверяет он тебе или нет, или что-то нехорошее замышляет, обидевшись на соперника.

— Наверное, у каждого арбитра бывают ошибки — случалось ли вам допускать серьезные ляпы?

— Конечно, без этого никуда. Как иногда говорят — футбол состоит из ошибок. Случалось и не назначать важные 11-метровые, и принимать неверные решения в матчах, которые имели важное турнирное значение.

— Тогда расскажите, сколько времени уделяете анализу собственной работы, пересматриваете ли матчи и отдельные эпизоды?

— Да, конечно. Бывает, по несколько раз. Особенно тщательно начал это делать, когда попал в ЮФЛ — появились менторы, персональная работа с ними, и начал разбирать каждую свою игру. Выделяются сложные моменты, если есть ошибки, обязательно ищется их причина, отмечаются положительные стороны. Все обязательно обсуждается. Если честно, я такой человек, что почти после каждой встречи собой недоволен, хочется во многих эпизодах действовать лучше.

Фото ЮФЛ

Детей судить сложнее, чем взрослых

— Раз пошла речь про ЮФЛ, скажите, насколько игры детско-юношеских и молодежных команд для вас отличаются от взрослых?

— В плане эмоций дети, конечно, дадут взрослым фору — юношеский футбол вообще судить сложно. Всем подросткам присущ юношеский максимализм, и контролировать матч бывает трудно. В их возрасте они не готовы воспринимать критику, даже мелкий эпизод способен вызвать острую реакцию и взрыв эмоций. А взрослые спокойнее реагируют на рабочие моменты, да и футбол уже лучше понимают. В ЮФЛ часто приходилось быть не то что наставником, скорее проводником правил.

— Как проект ЮФЛ вам нравится?

— Да, это настоящий прорыв в детско-юношеском футболе. Как раньше было — играют первенство региона, потом федерального округа. Каждый год примерно одно и то же, все друг друга знают. А ЮФЛ — это уже подготовка к взрослому, профессиональному футболу.

— Запомнился кто-то из игроков, с которыми вы можете через какое-то время встретиться уже в РПЛ?

— У меня, на самом деле, не лучшая память на имена. Но могу выделить, например, Дмитрия Кучугуру из «Краснодара» (победитель ЮФЛ-1 в сезоне-2021/22 и МФЛ сезона-2022/23. — Прим. «СЭ»), который сейчас уже во второй команде краснодарцев. Там вообще хорошая команда, как и у «Зенита», ЦСКА. У армейцев в свое время запомнился Заур Тарба, который сейчас выступает за «Аланию».

— Работа в ЮФЛ помогла вам прогрессировать в профессиональном плане? В чем именно?

— ЮФЛ помогает развивать не только игроков, но и арбитров. Взрослеют и те и другие. Ты привыкаешь к разъездам, встречаешься с командами, у которых есть громкое имя в футболе. У судей появляется инспектор, который многое может подсказать, помощь и поддержка со стороны Академии РФС — ментор, работа над ошибками, обратная связь. Также повышается внимание со стороны и ответственность. Все это помогает расти. Считаю, поработав в ЮФЛ, я прибавил во всех аспектах — передвижение по полю, качество решений, контроль над игрой. Это помогло и помогает до сих пор.

— Что можете посоветовать молодым судьям, которые только начинают работать в ЮФЛ?

— Работать над собой, анализировать матчи, философски относиться к ошибкам, ведь все мы люди, а без ошибок не бывает роста. Надо учиться на них и за счет работы на тренировках сводить число неверных решений к минимуму. Следить за работой старших коллег и тех, кто выше тебя уровнем. Ну, и удача тоже немаловажный фактор. Как и у футболистов.