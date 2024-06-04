«Я ему сразу сказал: «Алексей, ты сумасшедший!» Рекорд Смертина, турнир мам и матч ЮФЛ против легенд — как прошел Всероссийский день футбола

Дань игре отдали в 13 городах страны.

1 июня в России отметили День защиты детей. Большой праздник состоялся в московских «Лужниках», но это было далеко не единственное мероприятие на территории спорткомплекса. 1 и 2 числа по соседству прошел Всероссийский день футбола, который привлек огромное количество участников и зрителей. Причем Москва стала одним из 13 городов, принявших фестиваль: любители футбола также собрались в Волгограде, Казани, Саранске, Омске, Калининграде, Хабаровске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Красноярске, Самаре, Краснодаре и Санкт-Петербурге.

Столичная погода стремилась внести коррективы в проведение праздника — агрессивное солнце вынуждало искать укрытие, а обжигающий ветер истощал запасы энергии. Но непростые условия не стали помехой для тех, кто сердцем и телом верен игре. Одним из главных событий фестиваля был уникальный 26-часовой марафон имени Алексея Смертина. Чемпион Англии и бывший капитан сборной России, ныне занимающий пост руководителя проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС, больше суток провел на поле под открытым небом. Каждые два часа ему был разрешен 8-минутный перерыв, чтобы попить воды, съесть что-то углеводное и размять мышцы.

Алексей Смертин. Фото РФС

Вошедшее в Книгу рекордов России достижение со Смертиным разделили звезды футбола и спорта — на различных отрезках в игру вступали Пименов, Билялетдинов, Глушаков, Семшов, Алдонин, Борзаковский и другие. Также участниками ультрамарафона стали дети из проекта РФС «Футбол в школе», девочки, которые пришли на фестиваль «Мы в игре. Лето», футболисты с ОВЗ — участники «Стальной воли», болельщики команд-финалистов ФОНБЕТ Кубка России по футболу, студенты и другие желающие.

«Удивляюсь его энергии и жизненной силе, которая постоянно подталкивает его к таким безумным вещам, — поделился мнением о рекорде Смертина один из лучших бомбардиров в истории России Дмитрий Сычев. — Я на такое точно не сподобился бы. Я ему сразу сказал: «Алексей, ты сумасшедший!» По-хорошему. Еще когда он про марафоны свои рассказывает, это вообще. Откуда у человека силы? Поэтому для меня он — пример для подражания и человек, на которого я равняюсь по многим параметрам».

Алексей Смертин во время ультрамарафона. Фото РФС

На вопрос о том, готов ли в следующем году побить достижение Смертина, Сычев отшутился: «Нет, оставим все рекорды Алексею Геннадьевичу. Мы будем тихонечко с детьми работать и в профессиональном футболе».

Опытом и игровыми навыками с подрастающим поколением Сычев и остальные легенды футбола в этот день поделились по полной. Помимо участия в ультрамарафоне и матче против звезд ЮФЛ, некоторые из них сыграли с совсем юными спортсменами в рамках программы «Футбол в школе». А затем стали героями фотосессии со всеми командами-участницами.

Матч детей на Всероссийском дне футбола. Фото РФС

«Это очень важно, особенно для детей, которых нужно мотивировать и которым нужно давать советы, — считает Сычев. — Из них в будущем получится смена нашей сборной и вообще футболисты высокого класса. Поэтому нужно делиться с ними своими профессиональными навыками, тем более в начале их становления. Чем больше ребят и девчонок будут заниматься футболом, тем у нас будет здоровее нация и тем больше качественных футболистов вырастет».

Всего за прошедшие два дня в рамках праздника состоялось более сотни матчей в различных дисциплинах: турниры болельщиков (в том числе «Балтика» — «Зенит»), студентов, ветеранов и мам. В игру вступали мальчики и девочки разных возрастов, большинство которых поразили зрелыми футбольными навыками.

Участницы турнира мам. Фото РФС

"Мы видим, что интерес девочек к футболу сильно вырос. Безусловно, в этом большая заслуга проекта «Футбол в школе». Когда девочкам регулярно предлагают во время уроков физкультуры познакомиться с футболом, впервые попробовать свои силы в игре, многие заинтересовываются, — заявила руководитель департамента женского футбола Мария Сучкова. — Что касается спортивных школ, мы ведем работу и с региональными властями, и с региональными федерациями футбола, и непосредственно с самими футбольными школами, чтобы они открывали группы для девочек. Чтобы они вовлекали больше тренеров-женщин. Мы также обеспечиваем девочкам возможность принимать участие в соревнованиях, в том числе, в рамках ЮФЛ, а это большой драйвер для школ, чтобы заводить новые группы девочек в разных возрастах».

Всероссийский день футбола доказал, насколько этот вид спорта важен и интересен огромному количеству людей в различных уголках России. Их первые победы уже одержаны, но самые главные, надеемся, еще впереди!